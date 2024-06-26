Игрок сборной Украины Забарный сообщил, благодаря чему его команда может переломить игру

Игрок сборной Украины Забарный заверил, что у его команды есть воля для перелома игры

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный поделился своим мнением о победах команды под руководством Сергея Реброва, подчеркнув их волевой характер.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Забарный отметил, что возможно, команда начинает лучше играть после пропущенного гола, но посчитал такую тенденцию нехорошей.

Он сказал, что все игроки осознают это и подчеркнул, что сборная Украины обладает сильным характером. Забарный признал, что этого, возможно, не было видно в матче с Румынией, но зато он увидел, как его товарищи боролись и старались в игре против Словакии.

Однако, по мнению Забарного, важно, что у команды есть воля собраться и изменить ход игры.

"Ошибки бывают: ты можешь пропустить с дальнего удара, можешь забить сам себе — мы видим, сколько автоголов уже на этом Евро. Но важно, что у нас есть воля, чтобы собраться и переломить игру", — сказал Забарный, которого цитирует официальный сайт УЕФА.