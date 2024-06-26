Британское издание The Sun назвало основного претендента на победу в Евро-2024

The Sun считает сборную Англии главным фаворитом нынешнего Евро-2024

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Британская газета The Sun назвала сборную Англии главным претендентом на победу на чемпионате Европы 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Накануне, 25 июня, англичане провели последний матч группового этапа Евро-2024 против сборной Словении. Встреча прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне, а главным судьёй был Клеман Тюрпен из Франции. Матч закончился со счётом 0:0.

После трёх туров группового этапа сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C, выйдя в 1/8 финала. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, победившая в финале команду Англии в серии пенальти (3:2).

Самыми титулованными сборными на Евро считаются Германия и Испания, которые трижды становились победителями турнира.