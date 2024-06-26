Основные особенности, преимущества и недостатки разных типов велотренажёров

Какие бывают велотренажёры по типу конструкции?

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Велотренажёры делятся на три типа: вертикальные, горизонтальные и портативные (мини-велотренажёры). Каждый тип велотренажёров имеет свои преимущества и недостатки.

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Вертикальные велотренажёры имеют педали, расположенные под сиденьем, без спинки. Это позволяет имитировать езду на обычном велосипеде и задействовать мышцы ног, поясницы и рук. Однако такие модели дают большую нагрузку на спину. Горизонтальные велотренажёры оснащены сидением и педалями, расположенными в одной плоскости, а также спинкой для опоры. Это обеспечивает комфортное положение и меньшую нагрузку на колени, но процесс похудения происходит медленнее. Портативные велотренажёры, или мини-велотренажёры, не имеют сиденья и предназначены для тренировки мышц ног, рук и разработки двигательной функции суставов. Они подходят для малогабаритных помещений.

Если у вас дома мало места, предпочтение лучше всего отдавать мини-тренажёрам, складным или вертикальным моделям.