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Названо шесть причин, которые мешают получить результат от домашних тренировок

Тренер Потапов рассказал, почему домашние тренировки не приносят результата

3:09
Спорт

Тренер Василий Потапов объясняет, почему домашние тренировки не всегда эффективны. Своими рекомендациями эксперт поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Тренер Потапов рассказал, почему домашние тренировки не приносят результата
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Существует множество причин, по которым люди выбирают занятия спортом дома: высокая стоимость абонемента, стеснительность, нехватка времени. Тем не менее, домашние тренировки могут быть отличным способом укрепить мышцы и улучшить физическую форму, если избегать распространённых ошибок. Вот некоторые из них.

  1. Неправильное питание. Среди тренеров существует поговорка: "Пресс формируется на кухне". Да, тренировки помогают укрепить и увеличить мышцы, но они не сделают их рельефными, если их покрывает слой жира. Тренировки сами по себе не влияют на толщину жировой прослойки и не приводят к похудению. Если ваша цель — снижение веса, вам необходимо тщательно следить за своим рационом.
  2. Отсутствие разминки. Разминка — неотъемлемая часть любой тренировки. Некоторые считают её бесполезной, так как она не даёт серьёзной нагрузки на мышцы. Однако правильная подготовка мышц и суставов — залог эффективности тренировки. Например, махи с полной амплитудой возможны только после правильной разминки тазобедренного сустава. Кроме того, пренебрежение разминкой может привести к травмам, которые замедлят ваш прогресс.
  3. Нерегулярность тренировок. Многие люди начинают заниматься спортом с энтузиазмом и тренируются по несколько часов семь дней в неделю. Такой график невозможно поддерживать долгое время. Когда наступает выгорание, человек может вообще забросить тренировки. Важно помнить, что к этому вопросу нужно подходить без настроя "всё или ничего". Лучше заниматься реже, но регулярно.
  4. Неправильная техника выполнения упражнений. Неверная техника может привести не только к травмам, но и значительно снизить эффективность упражнения. Разные мышцы напрягаются в зависимости от того, как мы располагаем своё тело. Если вы не чувствуете, что активированы нужные мышцы во время выполнения упражнения, обязательно проверьте правильность техники.
  5. Недостаточная нагрузка. Если ваша цель — наращивание мышечной массы, важно постепенно увеличивать нагрузку. Если постоянно работать с одними и теми же весами, мышцы быстро адаптируются и перестают расти.
  6. Нереалистичные ожидания. Для многих людей мотивация к занятиям спортом заключается в желании улучшить свою внешность. Домашние тренировки помогут вам похудеть и подтянуть мышцы, но не стоит ожидать чудес. Занимаясь дома, вы вряд ли достигнете фигуры профессионального бодибилдера. Для этого спортсмены годами посвящают всё своё время тренировкам, а их программы питания и физические упражнения разрабатывают профессионалы, что не всегда доступно обычному человеку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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