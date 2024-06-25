Фитнес-тренер дала советы по поддержанию себя в форме на период летнего отпуска

Фитнес-тренер Горбунова рассказала, как остаться в хорошей форме во время отпуска

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт по фитнесу Наталья Горбунова поделилась советами о том, как сохранить физическую форму во время отпуска. Она отметила, что длительность отдыха и его направленность играют важную роль. Если отпуск длится всего четыре дня, беспокоиться не стоит, так как такой короткий перерыв не сильно повлияет на физическую форму.

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Однако если отпуск составляет две недели, Горбунова рекомендует включить ежедневную активность в режим дня, например, вечерние прогулки, велосипед или бег по утрам. Это поможет организму расслабиться без физической нагрузки и избежать набора веса и потери мышечной массы.

"Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам. За две недели организм "успеет расслабиться" без физической нагрузки, вы можете начать набирать вес, а мышцы будут терять объем", — объяснила Горбунова в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Эксперт также советует выбирать активный отдых на пляже, плавать и делать простые упражнения. Кроме того, следует избегать алкоголя, который несовместим с физическими нагрузками и негативно влияет на общее состояние организма.

Если нет возможности посещать тренажёрный зал в отеле, можно заниматься утренними тренировками на улице без дополнительного веса, такими как выпады, приседания, выпрыгивания, отжимания и другие упражнения.