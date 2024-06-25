Фитнес-тренер дала советы по поддержанию себя в форме на период летнего отпуска

Эксперт по фитнесу Наталья Горбунова поделилась советами о том, как сохранить физическую форму во время отпуска. Она отметила, что длительность отдыха и его направленность играют важную роль. Если отпуск длится всего четыре дня, беспокоиться не стоит, так как такой короткий перерыв не сильно повлияет на физическую форму.
Однако если отпуск составляет две недели, Горбунова рекомендует включить ежедневную активность в режим дня, например, вечерние прогулки, велосипед или бег по утрам. Это поможет организму расслабиться без физической нагрузки и избежать набора веса и потери мышечной массы.
"Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам. За две недели организм "успеет расслабиться" без физической нагрузки, вы можете начать набирать вес, а мышцы будут терять объем", — объяснила Горбунова в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Эксперт также советует выбирать активный отдых на пляже, плавать и делать простые упражнения. Кроме того, следует избегать алкоголя, который несовместим с физическими нагрузками и негативно влияет на общее состояние организма.
Если нет возможности посещать тренажёрный зал в отеле, можно заниматься утренними тренировками на улице без дополнительного веса, такими как выпады, приседания, выпрыгивания, отжимания и другие упражнения.
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