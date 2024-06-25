Алина Загитова оставила загадочное и интригующее сообщение в соцсетях

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вызвала интерес у своих подписчиков, поделившись интригующим и пока непонятным сообщением в социальных сетях.
"Завтра открою дверь в новое пространство…", — написала Загитова.
Фигуристка добавила к посту эмодзи "сердце".
Вероятно, спортсменка имела в виду своё участие в новом проекте.
Алина Загитова — единственная в России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании, включая "Большой шлем".
Кроме того, она стала чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018) и серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.
В 2019 году Алина объявила о приостановке своей спортивной карьеры.
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.