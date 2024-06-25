Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Татьяна Лютаева опубликовала снимки с внучкой от Агнии Дитковските
Корпоративная пенсия — важный инструмент финансовой стабильности в будущем
Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней
Простые методы избавления от слизней
Леру Кудрявцева возмущена детским мультфильмом по российском ТВ
Калашникова рассказала, что Лепс бросил пить после знакомства с 18-летней школьницей
Как отполировать автомобиль без полиролей
Мультфильм "Шрек 5" запустили в производство
Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина
Первый тренер Глушенкова: если справится в "Зените", оттуда легче уехать в Европу

Первый тренер Глушенкова считает, что из "Зенита" легче перебраться в Европу

1:31
Спорт

Первый тренер нападающего "Зенита" Максима Глушенкова Сергей Пучков поделился мнением о возможном переходе своего бывшего подопечного в европейский клуб.

Первый тренер Глушенкова считает, что из "Зенита" легче перебраться в Европу
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Пучкова, он не располагает информацией о предложениях от европейских команд для Глушенкова.

Однако тренер выразил уверенность, что если Максим успешно проявит себя в составе "Зенита", то ему будет проще перейти в европейский клуб. Пучков добавил, что если Глушенков сможет конкурировать с легионерами и продемонстрирует свои навыки, то вероятность его перехода в европейский клуб значительно возрастёт.

"Я думаю, что если он справится в "Зените" и будет играть на этом уровне, то оттуда легче уехать в Европу. Если он составит конкуренцию легионерам и покажет свой уровень, то тем более будет ясно, что у него есть шанс в Европе", — сказал Пучков в беседе с "Чемпионатом".

Максим Глушенков перешёл в "Зенит" из московского "Локомотива" в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро. Контракт игрока с петербургским клубом действует до декабря 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять из акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Как отполировать автомобиль без полиролей
Мультфильм "Шрек 5" запустили в производство
Первый тренер Глушенкова считает, что из "Зенита" легче перебраться в Европу
Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина
Угледобывающая отрасль России в упадке: анализ ситуации
Депутат Гаврилов: будьте бдительны при покупке жилья, которым владели менее 5 лет
Коты откликаются на "кис-кис" в силу условного рефлекса
Блогерша Лерчек приняла участие в съёмках клипа Стаса Костюшкина и Давы
В России будут применять инновационный метод лечения витилиго
Турист из Казахстана повредил историческое здание в Помпеях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников