Первый тренер Глушенкова: если справится в "Зените", оттуда легче уехать в Европу

Первый тренер нападающего "Зенита" Максима Глушенкова Сергей Пучков поделился мнением о возможном переходе своего бывшего подопечного в европейский клуб.
По словам Пучкова, он не располагает информацией о предложениях от европейских команд для Глушенкова.
Однако тренер выразил уверенность, что если Максим успешно проявит себя в составе "Зенита", то ему будет проще перейти в европейский клуб. Пучков добавил, что если Глушенков сможет конкурировать с легионерами и продемонстрирует свои навыки, то вероятность его перехода в европейский клуб значительно возрастёт.
"Я думаю, что если он справится в "Зените" и будет играть на этом уровне, то оттуда легче уехать в Европу. Если он составит конкуренцию легионерам и покажет свой уровень, то тем более будет ясно, что у него есть шанс в Европе", — сказал Пучков в беседе с "Чемпионатом".
Максим Глушенков перешёл в "Зенит" из московского "Локомотива" в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро. Контракт игрока с петербургским клубом действует до декабря 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу.
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