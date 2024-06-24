Губерниев уверен, что российские спортсмены, которые не поедут на ОИ, "будут кусать локти"

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил своё сожаление относительно российских спортсменов, которые отказались от возможности пройти отбор и участвовать на Олимпийских играх.
"Я разочаровался во многих наших спортсменов, которые в преддверии Олимпиады сами отказались от шанса туда отобраться", — сказал Губерниев, которого цитирует Vprognoze.
Комментатор подчеркнул, что многие насмехаются над российскими футболистами. Однако Губерниев привел в пример Матвея Сафонова, который, несмотря на проблемы в личной жизни, решился уехать и столкнуться с конкуренцией в одном из ведущих европейских клубов.
Он отметил, что сейчас ситуация с Олимпийскими играми сильно изменилась.
Губерниев предполагает, что Олимпийские игры будут показаны в большом объёме по всей России, и те спортсмены, которые уедут и выиграют медали, будут отмечены и поощрены.
Он предупредил, что тем, кто отказался от участия, будет жаль потерянной возможности, но шанс уже будет ими упущен.
"Тех спортсменов, которые поедут и выиграют медали, озолотят, а те, кто не поедет, будут кусать локти, но будет, как всегда, поздно", — добавил Губерниев.
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