Губерниев уверен, что российские спортсмены, которые не поедут на ОИ, "будут кусать локти"

Губерниев разочаровался в спортсменах, которые отказались отбираться на ОИ-2024

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил своё сожаление относительно российских спортсменов, которые отказались от возможности пройти отбор и участвовать на Олимпийских играх.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Я разочаровался во многих наших спортсменов, которые в преддверии Олимпиады сами отказались от шанса туда отобраться", — сказал Губерниев, которого цитирует Vprognoze.

Комментатор подчеркнул, что многие насмехаются над российскими футболистами. Однако Губерниев привел в пример Матвея Сафонова, который, несмотря на проблемы в личной жизни, решился уехать и столкнуться с конкуренцией в одном из ведущих европейских клубов.

Он отметил, что сейчас ситуация с Олимпийскими играми сильно изменилась.

Губерниев предполагает, что Олимпийские игры будут показаны в большом объёме по всей России, и те спортсмены, которые уедут и выиграют медали, будут отмечены и поощрены.

Он предупредил, что тем, кто отказался от участия, будет жаль потерянной возможности, но шанс уже будет ими упущен.

"Тех спортсменов, которые поедут и выиграют медали, озолотят, а те, кто не поедет, будут кусать локти, но будет, как всегда, поздно", — добавил Губерниев.