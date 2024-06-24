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Мария Киселёва гордится, что ЕС ввели против неё санкции: "Это знак верности стране"

Киселёва гордится, что в ЕС ввели против неё санкции: "Это повод меня поздравить"

1:08
Спорт

Знаменитая синхронистка и депутат Мосгордумы Мария Киселёва прокомментировала своё включение в список лиц, попавших под санкции Евросоюза.

Киселёва гордится, что в ЕС ввели против неё санкции: "Это повод меня поздравить"
Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

Спортсменка иронично заявила, что теперь это повод её поздравить. Киселева считает, что санкции указывают на её преданность России.

"Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества", — сказала Киселёва, которую цитирует ТАСС.

Она также отметила, что Россия всегда стремилась к укреплению отношений с другими странами, включая спорт.

Киселева выразила свою благодарность составителям списка за высокую оценку её деятельности во благо России. Она уверена, что здравый смысл к ним вернется. Спортсменка напомнила, что у каждого человека есть только одна мать и одна Родина, и это, по мнению Киселёвой, очевидно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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