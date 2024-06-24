Мария Киселёва гордится, что ЕС ввели против неё санкции: "Это знак верности стране"

Знаменитая синхронистка и депутат Мосгордумы Мария Киселёва прокомментировала своё включение в список лиц, попавших под санкции Евросоюза.
Спортсменка иронично заявила, что теперь это повод её поздравить. Киселева считает, что санкции указывают на её преданность России.
"Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества", — сказала Киселёва, которую цитирует ТАСС.
Она также отметила, что Россия всегда стремилась к укреплению отношений с другими странами, включая спорт.
Киселева выразила свою благодарность составителям списка за высокую оценку её деятельности во благо России. Она уверена, что здравый смысл к ним вернется. Спортсменка напомнила, что у каждого человека есть только одна мать и одна Родина, и это, по мнению Киселёвой, очевидно.
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