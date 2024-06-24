Томас Бах сделал заявление насчёт Олимпийских игр и времени

Глава МОК Бах считает, что Олимпийские игры выдержали испытание временем

На конференции, посвящённой 130-летию Международного олимпийского комитета, президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры и их спортивная модель успешно прошли испытание временем.

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Это позволяет Франции гордиться основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном и его наследием, отметил глава МОК.

"Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем. По этой причине Франция может гордиться [Пьером де] Кубертеном и его наследием", — сказал Бах.

Олимпиада-2024 будет проходить в Париже летом 2024 года, в период с 26 июля по 11 августа.