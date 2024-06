Томас Бах сделал заявление насчёт Олимпийских игр и времени

На конференции, посвящённой 130-летию Международного олимпийского комитета, президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры и их спортивная модель успешно прошли испытание временем.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported