Томас Бах сделал заявление насчёт Олимпийских игр и времени

На конференции, посвящённой 130-летию Международного олимпийского комитета, президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры и их спортивная модель успешно прошли испытание временем.
Это позволяет Франции гордиться основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном и его наследием, отметил глава МОК.
"Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем. По этой причине Франция может гордиться [Пьером де] Кубертеном и его наследием", — сказал Бах.
Олимпиада-2024 будет проходить в Париже летом 2024 года, в период с 26 июля по 11 августа.
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