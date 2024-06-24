Юрий Сёмин сообщил, какая сборная на Евро-2024 лучше всего играет в футбол

Тренер Сёмин рассказал, уровень какой сборной выше всего на Евро-2024

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что сборная Испании демонстрирует лучший уровень игры на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

По его мнению, матчи с участием испанской команды очень интересны для просмотра. Однако Сёмин отмечает, что пока рано считать испанцев основными фаворитами турнира, так как в плей-офф ситуация может измениться.

"Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Её матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано. В плей-офф всё может измениться", — сказал Сёмин, которого цитирует "РБ Спорт".

Испанская команда провела два матча на турнире и одержала две победы, забив три и один мяч соответственно. Они обыграли Хорватию со счётом 3:0 и Италию, которая стала победителем Евро-2020, со счётом 1:0.

Турнир проходит в Германии, где немецкая сборная также успешно выступает, победив в обоих матчах и занимая лидирующие позиции среди фаворитов.