Юрий Сёмин сообщил, какая сборная на Евро-2024 лучше всего играет в футбол

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что сборная Испании демонстрирует лучший уровень игры на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
По его мнению, матчи с участием испанской команды очень интересны для просмотра. Однако Сёмин отмечает, что пока рано считать испанцев основными фаворитами турнира, так как в плей-офф ситуация может измениться.
"Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Её матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано. В плей-офф всё может измениться", — сказал Сёмин, которого цитирует "РБ Спорт".
Испанская команда провела два матча на турнире и одержала две победы, забив три и один мяч соответственно. Они обыграли Хорватию со счётом 3:0 и Италию, которая стала победителем Евро-2020, со счётом 1:0.
Турнир проходит в Германии, где немецкая сборная также успешно выступает, победив в обоих матчах и занимая лидирующие позиции среди фаворитов.
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