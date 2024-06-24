Горшков официально перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов"

"Зенит" сообщил, что Горшков перешёл к ним из "Крыльев Советов"

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Юрий Горшков, 25-летний защитник, перешёл из самарских "Крыльев Советов" в петербургский "Зенит". Контракт с новым клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

Фото: pfcks.ru is licensed under public domain

"Зенит" приветствовал Юрия Горшкова в Санкт-Петербурге и пожелал ему новых успехов в составе команды.

"Зенит" приветствует Юрия Горшкова в Петербурге и желает новых побед — в футболке сине-бело-голубых", — сказано в Телеграм-канале клуба.

Юрий Горшков — воспитанник академии "Чертаново". За "Крылья Советов" он играл с августа 2020 года. В прошлом сезоне защитник провёл 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. В октябре 2023 года футболист дебютировал за сборную России в матче с Кенией (2:2). Всего за национальную команду он сыграл три матча.