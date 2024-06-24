Кожевников о словах Конюхова насчёт Овечкина: зачем искусственно раздувать конфликт?

Кожевников не понял, зачем было задавать вопрос путешественнику Конюхову про Овечкина

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывания путешественника Фёдора Конюхова о капитане "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кожевников выразил недоумение по поводу того, что Конюхову вообще задали вопрос об Овечкине. Он считает, что оба являются уважаемыми людьми, но представляют абсолютно разные профессии.

"Я так и не понял, кто додумался задать вопрос про Овечкина путешественнику Конюхову. Оба — уважаемые люди, но только из совершенно разных профессий. Так зачем их скрещивать — и тем самым внутри нашего общества и наших людей искусственно раздувать какие-то конфликты?" — задал вопрос Кожевников в разговоре с Russia-Hockey.ru.

Кожевников задаётся вопросом о том, зачем смешивать эти две сферы и искусственно создавать конфликты внутри общества. Он также отмечает, что сам никогда не стал бы отвечать на вопрос о том, кто является самым известным путешественником, сравнивая Конюхова, Тура Хейердала или Николь Ковальчук.

Кожевников подчёркивает, что для него все упомянутые люди являются интересными личностями, но он не вмешивается в их дела, так как не разбирается в них.

Ранее Конюхов сказал, что плохо относится к Овечкину, потому что тот выступает в США и думает не о родине, а о собственных заработках.