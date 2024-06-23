Галлямов поздравил Трусову с юбилеем и пожелал ей вернуться в спорт

Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов выразил поздравления с днём рождения серебряной медалистке Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском фигурном катании Александре Трусовой, которая 23 июня отметила своё 20-летие.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Фигурист извинился, что своевременно не поздравил Трусову с помолвкой, поэтому выразил ей свои наилучшие пожелания и с этим событием, и с днём рождения одновременно.

"Саша, поздравляю тебя с днём рождения! Я не успел поздравить тебя с предыдущим большим событием в твоей жизни, но сейчас хочу исправить эту оплошность. Желаю тебе счастья и возвращения на лёд". — написал Галлямов в Телеграм-канале.

Последнее официальное соревнование для Трусовой состоялось на этапе российской серии Гран-при сезона 2022/2023. С тех пор фигуристка не участвовала в соревнованиях, но принимала участие в ледовых шоу. Например, она была главной героиней шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Однако Трусова не сообщала официально, что завершила профессиональную карьеру.