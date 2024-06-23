Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анфиса Чехова призналась в главном страхе перед выходом на сцену
На границе с Абхазией произошла перестрелка с Россией
Мультфильм "10 жизней" заработал более 100 миллионов рублей
Греческое блюдо из курицы и картофеля: рецепт для заморозки
Египет стремится составить Турции конкуренцию в привлечении туристов
В Дагестане отразили нападения боевиков
Защита яблок от гнили: профилактика монилиоза в июне
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Галлямов поздравил Трусову с юбилеем и пожелал ей вернуться в спорт

Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд

1:26
Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов выразил поздравления с днём рождения серебряной медалистке Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском фигурном катании Александре Трусовой, которая 23 июня отметила своё 20-летие.

Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Фигурист извинился, что своевременно не поздравил Трусову с помолвкой, поэтому выразил ей свои наилучшие пожелания и с этим событием, и с днём рождения одновременно.

"Саша, поздравляю тебя с днём рождения! Я не успел поздравить тебя с предыдущим большим событием в твоей жизни, но сейчас хочу исправить эту оплошность. Желаю тебе счастья и возвращения на лёд". — написал Галлямов в Телеграм-канале.

Последнее официальное соревнование для Трусовой состоялось на этапе российской серии Гран-при сезона 2022/2023. С тех пор фигуристка не участвовала в соревнованиях, но принимала участие в ледовых шоу. Например, она была главной героиней шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Однако Трусова не сообщала официально, что завершила профессиональную карьеру.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение
Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей
Стало известно, как сделать спрей от блох
Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году
Как приготовить курицу с молочным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников