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Медведев сравнил значение Олимпиады для футболистов и теннисистов

Медведев считает, что в теннисе Олимпиада важнее, чем в футболе

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о том, что Олимпийские игры имеют большее значение в теннисе, чем в футболе.

Медведев считает, что в теннисе Олимпиада важнее, чем в футболе
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он предположил, что для большинства теннисистов, примерно для 80 процентов, Олимпийские игры являются важным турниром. Остальные участники могут иметь свои причины для иного отношения к этому событию, например, недостаточное внимание к Олимпиаде в их стране или отсутствие детской мечты о победе на Олимпийских играх.

Однако для большинства участников, по словам Медведева, Олимпийские игры представляют собой значимый турнир, и многие стремятся завоевать медали, включая его самого.

"Предполагаю, что в теннисе Олимпиада всё равно важнее, чем в футболе. Процентов, думаю, 80 игроков считают её большим турниром… Но для большинства это важный турнир, и многие хотят завоевать медали, и я в том числе", — сказал Медведева, которого цитирует Forbes.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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