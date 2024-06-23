Орлов: игроки сборной Украины сами решили в раздевалке, кто из них будет играть против словаков

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о матче сборной Украины со Словакией во втором туре чемпионата Европы в Германии.
Орлов отметил, что после того, как игроки попросили тренера уйти и поговорить наедине, все были удивлены. Однако, по словам журналиста, это был открытый разговор, в ходе которого команда самостоятельно решила изменить состав.
"Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? А я вам прошлый раз сказал: наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу всё, что хотели, но и поменяли состав", — сказал Орлов в разговоре с "Чемпионатом".
Так, Ярмоленко стал капитаном с самого начала матча, а правого защитника Коноплю, который считался основным игроком, заменили. Также был изменён и вратарь.
Орлов подчеркнул, что игроки самостоятельно выбрали состав, и главный тренер Ребров поддержал их решение, потому что у него не было выбора.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.