Орлов: игроки сборной Украины сами решили в раздевалке, кто из них будет играть против словаков

Комментатор Орлов: игроки сборной Украины сами определили состав против Словакии

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о матче сборной Украины со Словакией во втором туре чемпионата Европы в Германии.

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Орлов отметил, что после того, как игроки попросили тренера уйти и поговорить наедине, все были удивлены. Однако, по словам журналиста, это был открытый разговор, в ходе которого команда самостоятельно решила изменить состав.

"Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? А я вам прошлый раз сказал: наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу всё, что хотели, но и поменяли состав", — сказал Орлов в разговоре с "Чемпионатом".

Так, Ярмоленко стал капитаном с самого начала матча, а правого защитника Коноплю, который считался основным игроком, заменили. Также был изменён и вратарь.

Орлов подчеркнул, что игроки самостоятельно выбрали состав, и главный тренер Ребров поддержал их решение, потому что у него не было выбора.