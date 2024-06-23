Канадский нападающий Родевальд: я был удивлён, насколько Овечкин большой

Канадский нападающий Родевальд назвал Овечкина самым сильным хоккеистом

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Канадский нападающий "Адмирала" Джек Родевальд считает российского форварда Александра Овечкина самым сильным соперником, с которым ему приходилось сталкиваться на льду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Журналист "Советского спорта" поинтересовался у канадского спортсмена, кто был самым сильным его соперником, и какие впечатления у Родевальда остались от встречи с ним.

Канадец рассказал, что однажды играл против Александра Овечкина, и был поражён его размерами и его фантастической игрой.

"Я играл против Александра Овечкина. Я реально был удивлён тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору, но вживую на льду он выглядит ещё крупнее. Это великий хоккеист, и против него играть в удовольствие", — сказал Родевальд.

В нынешнем сезоне НХЛ 38-летний Овечкин забил 31 гол и сделал 34 результативные передачи в 79 встречах регулярного чемпионата. Всего за свою карьеру в лиге российский форвард принял участие в 1426 матчах и набрал 853 гола и 697 результативных передач.