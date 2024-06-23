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Назван последний участник мужского волейбольного турнира на Играх — 2024 в Париже

Определились все участники мужского волейбольного турнира на ОИ в Париже

1:23
Спорт

Сегодня, 23 июня, определился последний участник мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх - 2024 в Париже. Им стала сборная Сербии после поражения Кубы от сборной Польши (0:3) на предварительном этапе Лиги наций — 2024.

Определились все участники мужского волейбольного турнира на ОИ в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В общей сложности на Олимпийских играх в Париже примут участие 12 национальных команд. Мужские сборные — участники Олимпиады-2024: Сербия, Египет, Германия, Канада, Аргентина, Франция, Япония, Италия, Словения, США, Бразилия и Польша.

Сборная Франции прошла на Олимпийские игры как представитель страны-организатора соревнований. Шесть сборных завоевали путёвки в Париж на трёх квалификационных турнирах (два первых места). Это команды Германии, Бразилии, США, Японии, Польши и Канады. Ещё пять лицензий были распределены согласно рейтингу Международной федерации на 23 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 8 августа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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