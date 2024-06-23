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Всего пять трогательных слов: Игнатов был краток, поздравляя Трусову с 20-летием

Фигурист Игнатов написал романтическое поздравление Трусовой с днём рождения

1:11
Спорт

Российский фигурист Макар Игнатов поздравил свою возлюбленную, серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александру Трусову, с днём рождения.

Фигурист Игнатов написал романтическое поздравление Трусовой с днём рождения
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сегодня, 23 июня, фигуристка отмечает 20-летие. В своём аккаунте в социальных сетях Игнатов оставил краткое, но наполненное романтикой сообщение.

"С днём рождения! Просто будь! Люблю!", — написал Игнатов.

Два дня назад, 21 июня, Макар Игнатов отметил своё 24-летие.

Ранее фигурист сообщал на своей странице в социальной сети, что предложил Трусовой выйти за него замуж, и она согласилась. До этого Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для спортсменки стал этап российской серии Гран-при сезона 2022-2023 годов. С тех пор Трусова не участвовала в соревнованиях, но принимала участие в ледовых шоу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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