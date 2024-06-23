Орлов: хорошие европейские футболисты сейчас не поедут в Россию, в отличие от южноамериканских

Комментатор Орлов сомневается, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказал предположение о том, стоит ли ожидать перехода участников чемпионата Европы 2024 года в российские клубы.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Орлов отметил, что европейцы в настоящее время не стремятся переезжать в Россию по политическим причинам.

Он задался вопросом, почему в российские клубы приходят игроки из Бразилии, Чили и Парагвая, объяснив, что южноамериканский рынок более открыт и эти страны не обращают внимания на международную обстановку.

Также комментатор подчеркнул, что хорошие игроки из Европы вряд ли захотят переехать в Россию в текущих условиях.

"Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию. По политическим соображениям, это очевидно… Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Исключения возможны, но вряд ли", — сказал Орлов "Чемпионату".