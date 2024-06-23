Камила Валиева рекламирует шашлык, который она жарит на пикнике

Фигуристку Валиеву можно увидеть в рекламе шашлыка

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и суммарной оценке выступлений Камила Валиева приняла участие в рекламной кампании, посвящённой шашлыку.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём видеоролике Валиева рассказывает о том, как решила провести день отдыха на природе и насладиться вкусным шашлыком. Она отмечает, что природа — идеальное место для отдыха и наслаждения этим блюдом.

"Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус — просто восхитительный, мясо сочное и нежное", — сказала Валиева в рекламном ролике.

После 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях из-за дисквалификации на четыре года, которую вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех наград, включая золото Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

В настоящее время фигуристка активно участвует в светских мероприятиях, шоу и рекламных кампаниях.