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Камила Валиева рекламирует шашлык, который она жарит на пикнике

Фигуристку Валиеву можно увидеть в рекламе шашлыка

1:19
Спорт

Известная российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и суммарной оценке выступлений Камила Валиева приняла участие в рекламной кампании, посвящённой шашлыку.

Фигуристку Валиеву можно увидеть в рекламе шашлыка
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём видеоролике Валиева рассказывает о том, как решила провести день отдыха на природе и насладиться вкусным шашлыком. Она отмечает, что природа — идеальное место для отдыха и наслаждения этим блюдом.

"Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус — просто восхитительный, мясо сочное и нежное", — сказала Валиева в рекламном ролике.

После 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях из-за дисквалификации на четыре года, которую вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех наград, включая золото Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

В настоящее время фигуристка активно участвует в светских мероприятиях, шоу и рекламных кампаниях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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