Тарасова вынесла вердикт профессиональной карьере Трусовой: "Очень рано ушла"

Тарасова уверена, что Трусова уже закончила с профессиональным спортом

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионка мира и Европы в женском фигурном катании Александра Трусова может продолжить спортивную карьеру и показать запоминающееся катание.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова предположила, что свадьба может положительно сказаться на выступлениях Трусовой, и фигуристка будет кататься с большим энтузиазмом.

Однако сама Тарасова выразила сомнения относительно дальнейших успехов Трусовой в спорте, считая, что она уже достигла максимума своих возможностей.

Однако, по мнению Тарасовой, так высоко Трусовой уже взлететь не удастся. несмотря на её юный возраст. Тренер уверена, что уход фигуристки из профессионального спорта произошёл слишком рано.

"Но я не верю, что Саша сможет себя ещё показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И неважно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на неё ещё несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.