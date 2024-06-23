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Кирьяков похвалил отношение сборной Грузии на Евро-24: уже показали себя хорошо

Кирьяков считает, что сборная Грузии может выиграть у Португалии на Евро-2024

1:15
Спорт

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков поделился своим мнением о шансах сборной Грузии на выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии.

Кирьяков считает, что сборная Грузии может выиграть у Португалии на Евро-2024
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он считает, что шансы на победу есть всегда, даже если их кажется мало. Кирьяков отмечает, что сборная Грузии играет в "симпатичный и бесшабашный" футбол, который нравится зрителям. Однако он также указывает на проблемы команды в обороне.

Кирьяков считает, что у сборной Чехии было много моментов в игре против Грузии, но они не смогли их реализовать. Это даёт надежду сборной Грузии на выход из группы.

Он подчёркивает, что команде нечего терять, так как они уже показали свои сильные стороны. Кирьяков также выражает уверенность в том, что болельщики будут поддерживать команду, даже если она не выйдет из группы.

"У Грузии есть шанс побороться за выход из группы. Им всё равно нечего терять — они уже показали себя с хорошей стороны… Болельщики должны быть довольны отношением игроков к своему делу. Команда выходит биться на каждом квадратном метре. Почему бы не выиграть у португальцев?" — спросил Кирьяков в беседе с "Чемпионатом".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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