Эффективные упражнения на баланс

Эффективные упражнения на баланс

Баланс помогает не упасть в гололёд, прокатиться на коньках или на скейтборде. Как развить это искусство сохранения равновесия, рассказала тренер Ольга Мелякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Brittany Carlson (USAG Stuttgart)

"Развивая баланс, у вас укрепляются мышцы, улучшаются физические показатели и ментальное состояние, а вот риск травм уменьшается", — цитирует тренера "Чемпионат".

Чтобы проработать этот навык, помогут следующие занятия: тренировки на нестабильной поверхности; тренировки на улучшение проприоцепции.

Также подойдут интеграционные тренировки. Они позволяют улучшить взаимодействие и синхронную работу всех частей тела. Еще для развития баланса будут полезны йога-практики и танцевальные направления фитнеса.