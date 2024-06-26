Тренер Дарья Шевченко порекомендовала выполнять упражнение "сотня"

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Тренер Дарья Шевченко рассказала, в чем заключается преимущество упражнения "сотня".

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Оно родом из пилатеса, сейчас его активно используется в различных направлениях фитнеса. Упражнение акцентирует нагрузку на мышцах живота, включая прямую, поперечную и косые мышцы. Это позволяет скорректировать зону талии и уменьшить объёмы.

"На протяжении всего выполнения тело находится в напряжении, задействуются мышцы ног, рук и ягодиц. Благодаря "сотне" развивается способность стабилизации лопаток и туловища", — цитирует тренера "Чемпионат".

Она добавила, что прежде чем выполнять упражнение, обязательно нужно сделать разминку, подойдёт обычная суставная гимнастика.