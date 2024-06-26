Инструктор рассказала, что такое флоу йога

Инструктор рассказала, что такое флоу йога

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Стиль йоги флоу появился в 20-е годы ХХ века, в настоящее время он базовый в арсенале многих йогов. Инструктор по йоге Валерия Молокова рассказала подробнее о нем.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По ее мнению, это динамичный стиль, который подойдёт даже людям с минимальным опытом в йоге.

"С помощью занятий вы получите одновременно расслабление и заряд энергии на весь день. При этом развиваются гибкость, сила и выносливость, параллельно вы работаете с дыханием. Оздоровительный и общеукрепляющий эффект от занятий проявляется довольно быстро", — цитирует специалиста "Чемпионат".

Она добавила, что флоу йога помогает разогреть тело, развить кровоток, повысить потоотделение и ускорить движение лимфы.