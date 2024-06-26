Как девушке накачать руки? Ответила тренер

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Фитнес-тренер Татьяна Павловская считает, что подтянутые мышцы рук позволят гораздо проще справляться с бытовыми задачами, да и чувствовать вы себя будете лучше.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого их нужно тренировать.

Есть три основные причины для выполнения упражнений для рук: укрепление мышц; повышение общей выносливости; формирование красивой фигуры.

"Развитие мышц рук помогает создать красивую и подтянутую форму. Сосредотачиваясь на развитии мышц верхней части тела, вы сможете создать более гармоничную фигуру", — цитирует тренера "Чемпионат".

Для тренировки рук отлично подойдут отжимания, сгибание на бицепс; разведение гантелей в стороны; французский жим лёжа.