Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Южной Осетии приостановили действие закона об ОСАГО
Как дрессировать питомца на даче
Желтеют листья свёклы? Вот как решить эту проблему
Инструктор рассказала, что такое флоу йога
Пять советов по уходу за ногами летом: сохраните свежесть и красоту даже на пляже
Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере
Минздрав дал разрешение на испытание лекарства от ботулизма на добровольцах
Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления
Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля

Как девушке накачать руки? Ответила тренер

0:47
Спорт

Фитнес-тренер Татьяна Павловская считает, что подтянутые мышцы рук позволят гораздо проще справляться с бытовыми задачами, да и чувствовать вы себя будете лучше.

Как девушке накачать руки? Ответила тренер
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого их нужно тренировать.

Есть три основные причины для выполнения упражнений для рук: укрепление мышц; повышение общей выносливости; формирование красивой фигуры.

"Развитие мышц рук помогает создать красивую и подтянутую форму. Сосредотачиваясь на развитии мышц верхней части тела, вы сможете создать более гармоничную фигуру", — цитирует тренера "Чемпионат".

Для тренировки рук отлично подойдут отжимания, сгибание на бицепс; разведение гантелей в стороны; французский жим лёжа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления
Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля
Более половины россиян боятся столкнуться с обманом при покупке недвижимости
Apple намерена автоматизировать производство iPhone с помощью роботов
Эльдар Рязанов считал кино наркотиком и думал, что не каждый человек умеет любить
Сколько максимум лет могут прожить домашние коты и кошки
Интересные варианты применения старых газет
Как девушке накачать руки? Ответила тренер
AMVET: 40% молодежи погибнет без света, воды и интернета
Лесные пожары в мире участились вдвое за 20 лет, подсчитали австралийские климатологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников