Как девушке накачать руки? Ответила тренер

Фитнес-тренер Татьяна Павловская считает, что подтянутые мышцы рук позволят гораздо проще справляться с бытовыми задачами, да и чувствовать вы себя будете лучше.
Для этого их нужно тренировать.
Есть три основные причины для выполнения упражнений для рук: укрепление мышц; повышение общей выносливости; формирование красивой фигуры.
"Развитие мышц рук помогает создать красивую и подтянутую форму. Сосредотачиваясь на развитии мышц верхней части тела, вы сможете создать более гармоничную фигуру", — цитирует тренера "Чемпионат".
Для тренировки рук отлично подойдут отжимания, сгибание на бицепс; разведение гантелей в стороны; французский жим лёжа.
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