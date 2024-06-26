Тренер рассказала о выполнении позы кобры

Поза кобры — одна из популярных асан в йоге, направленных на оздоровление опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, в чем преимущество этого упражнения.
Асана задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их; "раскрывает" грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку; нормализует работу щитовидной железы; улучшает психоэмоциональное состояние.
Однако ее можно делать не всем, пишет "СЭ".
Противопоказания: период беременности — особенно начиная со второго триместра; менструация; повышение артериального давления; повышенная функция щитовидной железы; защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжа; заболевания позвоночника; острые воспалительные процессы.
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