Как во время бега обезопасить суставы и колени? Рассказал тренер

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Многие бегуны сталкиваются с болями в коленях и суставах. Тренер Станислав Пахомов рассказал, как бегать без вреда для здоровья.

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Он считает, что без предварительной подготовки нельзя сразу переходить к интенсивному бегу.

"Разминка разогреет мышцы и суставы, сделает их эластичнее. 7-10 минут разминки защитят от возможных травм стоп, позвоночника и коленных суставов", — цитирует тренера "СЭ".

По его словам, принципиально важен выбор места для бега. Идеальным вариантом будут специальные беговые дорожки на стадионах, обеспечивающие амортизацию. Снизить нагрузку на суставы помогут силовые тренировки.

Пахомов посоветовал бегать с легким наклоном корпуса вперед, чтобы предупредить отдачу в колени и уменьшить удары пятками, а приземляться лучше на переднюю часть стопы.