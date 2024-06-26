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Тренер рассказал о пользе берпи

Тренер рассказал о пользе берпи

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Спорт

Фитнес-тренер Даниил Коршунов объяснил, в чем заключается преимущество упражнения берпи. При правильной технике оно способствует укреплению мышц всего тела, заставляет их "гореть" и сжигает большое количество калорий.

Тренер рассказал о пользе берпи
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Берпи — многофункциональное упражнение, состоящее из планки, отжимания и прыжка. Преимущество его заключается в том, что его можно делать и дома, и на улице, и в тренажерном зале. Нуден для этого только коврик.

"Этот комплекс — общефизический и подойдет для каждого в качестве утренней разминки и приведения в тонус всех мышечных групп", — цитирует Коршунова "СЭ".

По его словам, это хороший вариант для спортсменов активных видов спорта, чтобы размяться перед тренировкой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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