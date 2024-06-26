Тренер рассказала, почему стоит попробовать асану "собака мордой вниз"

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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала, почему нужно попробовать асану "собака мордой вниз".

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Польза ее в том, что при её выполнении: активно вытягивается задняя поверхность бедер; улучшается кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове; улучшается подвижность плечевого пояса; стимулируется работа пищеварительной системы; успокаивается разум.

Однако у этой асаны есть и противопоказания. Среди них: недавние травмы запястий, предплечий и локтей; головные боли и головокружение; последние триместр беременности, пишет "СЭ".