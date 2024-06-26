Тренер рассказала, для чего женщинам нужно отжиматься

Тренер рассказала, для чего женщинам нужно отжиматься

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Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, для чего женщинам нужно отжиматься.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

По её словам, отжимания — базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что важно для женщин.

"Поскольку многие женщины хотят иметь подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Еще отжимания укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела", — цитирует тренера "СЭ".

Кроме того, отжимания способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма.

Отжиматься ежедневно фитнес-эксперт не рекомендует, так как в таком случае есть риск переутомления мышц и получения травмы.