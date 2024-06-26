Тренер рассказала, для чего женщинам нужно отжиматься

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, для чего женщинам нужно отжиматься.
По её словам, отжимания — базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что важно для женщин.
"Поскольку многие женщины хотят иметь подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Еще отжимания укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела", — цитирует тренера "СЭ".
Кроме того, отжимания способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма.
Отжиматься ежедневно фитнес-эксперт не рекомендует, так как в таком случае есть риск переутомления мышц и получения травмы.
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