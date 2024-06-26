Свыше 60 процентов москвичей при занятиях спортом пользуются цифровыми сервисами

Департамент спорта столицы провел исследования, которые показали, что две трети регулярно занимающихся спортом москвичей используют хотя бы один цифровой сервис. Наиболее популярны мобильные приложения, соцсети, видеохостинги и специализированные сайты.
При этом столичные жители используют различные сервисы, ни у одного из них нет доминирующего положения на рынке, сообщает Sportbox.Ru.
Однако большинство считает, что в сервисах не хватает социальной функции. Москвичам хотелось бы находить единомышленников, собирать спортивные команды и активнее общаться с другими любителями спорта.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.