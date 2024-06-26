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Свыше 60 процентов москвичей при занятиях спортом пользуются цифровыми сервисами

Свыше 60 процентов москвичей при занятиях спортом пользуются цифровыми сервисами

0:42
Спорт

Департамент спорта столицы провел исследования, которые показали, что две трети регулярно занимающихся спортом москвичей используют хотя бы один цифровой сервис. Наиболее популярны мобильные приложения, соцсети, видеохостинги и специализированные сайты.

Свыше 60 процентов москвичей при занятиях спортом пользуются цифровыми сервисами
Фото: freepik.com by ansiia is licensed under public domain

При этом столичные жители используют различные сервисы, ни у одного из них нет доминирующего положения на рынке, сообщает Sportbox.Ru.

Однако большинство считает, что в сервисах не хватает социальной функции. Москвичам хотелось бы находить единомышленников, собирать спортивные команды и активнее общаться с другими любителями спорта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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