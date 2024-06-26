Юлия Голофеева рассказала, как новичкам готовиться к триатлонному старту

Чемпионка России дала советы тем, кто впервые готовится к триатлонному старту

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка России по триатлону и член сборной России Юлия Голофеева дала пару рекомендаций спортсменам, которые впервые собрались участвовать в триатлонном старте.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она рассказала, как тренироваться себе в удовольствие.

"Готовьтесь к тому, что всё будет далеко не просто. Но если вы сможете поддерживать дисциплину и следовать чёткому плану, в конечном счёте достижения и победы принесут вам удовлетворение от всего процесса", — цитируй спортсменку портал "Чемпионат".

По словам Голофеевой, к своему первому триатлону нужно начать готовиться примерно за полгода до старта. Тогда ваш организм подготовится к вызову и вы сможете успешно закончить дистанцию.

Для начала подберите экипировку.

Для плавания: очки, шапочка, слитный купальник/плавки, тренировочный инвентарь (лопатки, ласты, колобашка, трубка).

Для велотренировок: шлем (обязательно сертифицированный), спортивные солнцезащитные очки, велотуфли, пару комплектов велоформы.

Для бега: беговые кроссовки, несколько комплектов беговой формы в зависимости от погоды, спортивные носки.

Также чемпионка России советуют начинать тренироваться мягко и постепенно.

"Сначала достаточно одной тренировки в день, чередуя дисциплины. Оптимальная длительность одной тренировки — от 60 до 90 минут, в зависимости от дисциплины", — уточнила она.

Ещё спортсменка посоветовала заниматься с тренером очно и найти себе группу единомышленников.