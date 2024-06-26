Юлия Голофеева рассказала, как новичкам готовиться к триатлонному старту

Чемпионка России по триатлону и член сборной России Юлия Голофеева дала пару рекомендаций спортсменам, которые впервые собрались участвовать в триатлонном старте.
Она рассказала, как тренироваться себе в удовольствие.
"Готовьтесь к тому, что всё будет далеко не просто. Но если вы сможете поддерживать дисциплину и следовать чёткому плану, в конечном счёте достижения и победы принесут вам удовлетворение от всего процесса", — цитируй спортсменку портал "Чемпионат".
По словам Голофеевой, к своему первому триатлону нужно начать готовиться примерно за полгода до старта. Тогда ваш организм подготовится к вызову и вы сможете успешно закончить дистанцию.
Для начала подберите экипировку.
Для плавания: очки, шапочка, слитный купальник/плавки, тренировочный инвентарь (лопатки, ласты, колобашка, трубка).
Для велотренировок: шлем (обязательно сертифицированный), спортивные солнцезащитные очки, велотуфли, пару комплектов велоформы.
Для бега: беговые кроссовки, несколько комплектов беговой формы в зависимости от погоды, спортивные носки.
Также чемпионка России советуют начинать тренироваться мягко и постепенно.
"Сначала достаточно одной тренировки в день, чередуя дисциплины. Оптимальная длительность одной тренировки — от 60 до 90 минут, в зависимости от дисциплины", — уточнила она.
Ещё спортсменка посоветовала заниматься с тренером очно и найти себе группу единомышленников.
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