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Как женщинам с помощью упражнения улучшить форму груди? Рассказала тренер

1:02
Спорт

Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, зачем девушкам качать грудь.

Тренировки на верхнюю часть тела, по ее словам, помогут улучшить осанку. Красивая осанка способна полностью трансформировать внешний вид женщины. Сильная прямая спина не только поможет сохранить здоровье позвоночника, но и сделает вас привлекательнее и визуально стройнее.

Кроме того, после упражнений на верх тела улучшится внешний вид груди.

"Вопреки распространенному заблуждению, тренировками нельзя увеличить грудь. Но можно придать ей более эстетичный вид, так как от состояния грудных мышц зависит степень подъема груди. Если мышцы слабые и дряблые, то грудь будет обвисать намного сильнее", — цитирует Ахметову "СЭ".

Кроме того, после таких тренировок станет проще сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома — для всех этих задач необходима сильная верхняя часть тела.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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