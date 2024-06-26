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Тренер рассказал, нужны ли силовые тренировки во время похудения

0:53
Спорт

Фитнес-тренер Артем Тужиков объяснил, что есть две крайности в отношении силовых тренировок при похудении.

Тренер рассказал, нужны ли силовые тренировки во время похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

"Довольно часто силовыми тренировками пренебрегают. У большинства они по-прежнему ассоциируются только с увеличением массы тела. Другие, наоборот, злоупотребляют ими, веря, что они ускорят похудение, но это действует несколько иначе", — цитирует тренера "СЭ".

Чтобы избавиться от лишних килограммов должен иметься процент мышц в теле и силовые показатели.

"Грамотный процесс похудения всегда должен поддерживать выполнение двух задач: сжигание жира и сохранение мышечной ткани, при этом второй пункт невероятно важен. Именно для этого и нужны силовые тренировки", — отметил эксперт.

Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — всего лишь дополнение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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