Тренер рассказал, нужны ли силовые тренировки во время похудения

Фитнес-тренер Артем Тужиков объяснил, что есть две крайности в отношении силовых тренировок при похудении.
"Довольно часто силовыми тренировками пренебрегают. У большинства они по-прежнему ассоциируются только с увеличением массы тела. Другие, наоборот, злоупотребляют ими, веря, что они ускорят похудение, но это действует несколько иначе", — цитирует тренера "СЭ".
Чтобы избавиться от лишних килограммов должен иметься процент мышц в теле и силовые показатели.
"Грамотный процесс похудения всегда должен поддерживать выполнение двух задач: сжигание жира и сохранение мышечной ткани, при этом второй пункт невероятно важен. Именно для этого и нужны силовые тренировки", — отметил эксперт.
Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — всего лишь дополнение.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.