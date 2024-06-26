Как делать заминку после тренировки?

Фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, в чем польза заминки и как ее делать.
Фитнес-тренеры и спортсмены в один голос твердят, что для достижения цели важно не количество, а качество занятий. Заминка — значимая составляющая любой тренировки.
Это завершающий тренировку комплекс упражнений на 20 минут. Он помогает организму успокоиться: восстановить дыхание и нормализовать кровообращение. После заминки мышцы расслабляются, пишет "СЭ".
Благодаря заминке нормализуется сердечный ритм; сокращается риск обмороков и головокружений после физических упражнений; мышцы избавляются от молочной кислоты, которая накопилась во время тренировки; уменьшается мышечная боль.
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