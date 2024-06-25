Тренер рассказал, кому противопоказаны приседания

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко объяснил, кому можно приседать с собственным весом, а кому это делать нельзя.
"Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они наиболее часто подвержены травмам", — цитирует Пархоменко "СЭ".
Приседать с осторожностью нужно и тем, у кого есть варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава.
"Перед выполнением таких упражнений нужно проконсультироваться с врачом или квалифицированным персональным тренером", — заключил тренер.
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