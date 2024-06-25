Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как касторовое масло помогает уменьшить пигментацию кожи?
Дубай потратит 8,2 млрд долларов на улучшение системы водоотведения
70% россиян могут приобрести жилье без ипотеки
Цены на автозапчасти в России выросли до 50% с начала года
Отару Кушанашвили сделали биопсию для проверки на рак
Кинологи назвали способ отучить собаку просить еду со стола
Почему Санья стал основным направлением для туристов из Юго-Восточной Азии
Болезни и вредители под контролем: как летняя обрезка защищает яблони
Астрономы обнаружили атмосферные гравитационные волны на Юпитере
Тренер рассказал, кому противопоказаны приседания

Тренер рассказал, кому противопоказаны приседания

0:39
Спорт

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко объяснил, кому можно приседать с собственным весом, а кому это делать нельзя.

Тренер рассказал, кому противопоказаны приседания
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они наиболее часто подвержены травмам", — цитирует Пархоменко "СЭ".

Приседать с осторожностью нужно и тем, у кого есть варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава.

"Перед выполнением таких упражнений нужно проконсультироваться с врачом или квалифицированным персональным тренером", — заключил тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Последние материалы
Клубничный сметанник: несложная летняя выпечка, которая выглядит очень изысканно
Тренер рассказал о преимуществах утренней кардиозарядки
В Индии замужние женщины получают отказы на работу по сборке iPhone для Apple
Как чрезмерное употребление лимонной воды влияет на здоровье?
Китай снижает время в пути между городами до рекордных 30 минут
Названы самые дорогие и бюджетные автомобили для страхования каско в России
В Видном строители-мигранты заселили квартиры собственников
Квартира Земфиры* в Москве оценивается в 60 миллионов рублей
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников