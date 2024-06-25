Тренер рассказал о преимуществах утренней кардиозарядки

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Фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о пользе кардиозарядки.

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"Любая физическая активность высвобождает эндорфины — это естественное обезболивающее, которое необходимо организму во время спорта. Кроме того, эндорфины улучшают настроение. Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку", — цитирует тренера "СЭ".

По его словам, утренняя кардиозарядка — хороший способ начать день позитивно.

"Когда вы выполняете физические упражнения, тренирующие сердце, ваш организм вырабатывает гормоны — дофамин и серотонин. Они напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения. Начав день с физической активности, вы настраиваете себя на успех и создаете основу для продуктивного и приятного дня", — рассказал Калагур.

Чтобы максимально получить пользу от утренней кардиозарядки, важно соблюдать несколько простых советов: начинайте с легкой интенсивности и постепенно увеличивайте ее; слушайте свое тело и не переусердствуйте; пейте много воды во время и после тренировки; перед тренировкой сделайте растяжку, чтобы предотвратить травмы; наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие от своей утренней зарядки.