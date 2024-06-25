Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии

В швейцарском городе Пфеффикон провели чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике, организатором которого выступила Международная федерация спортивной и фитнес-аэробики.
Президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина приняла участие в чемпионате. В турнире показали свои силы около 700 спортсменов из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Польши, Венгрии и Швейцарии.
Соревнования прошли по спортивной и фитнес-аэробике.
Впервые на чемпионате Европы организовали дивизион новайс, где в индивидуальных и групповых разрядах в разных возрастах выступали начинающие спортсмены, пишет "СЭ".
"Больше всего золотых медалей на чемпионате завоевала сборная Чехии", — рассказала Татьяна Полухина.
Она добавила, что было много сильных спортсменов из Бельгии и Польши. Чуть менее сильной в этот раз оказались французские спортсмены.
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