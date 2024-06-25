Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Учёные назвали опасность бутилированной воды
Исследование: топ-менеджеры и бухгалтеры в России чаще становятся трудоголиками
Пентагон отреагировал на атаку ВСУ по гражданским в Севастополе
Чтобы предотвратить деменцию, нужно есть клубнику и лосось
Растяжки у подростков: как с ними бороться?
В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года

Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии

1:03
Спорт

В швейцарском городе Пфеффикон провели чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике, организатором которого выступила Международная федерация спортивной и фитнес-аэробики.

Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина приняла участие в чемпионате. В турнире показали свои силы около 700 спортсменов из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Польши, Венгрии и Швейцарии.

Соревнования прошли по спортивной и фитнес-аэробике.

Впервые на чемпионате Европы организовали дивизион новайс, где в индивидуальных и групповых разрядах в разных возрастах выступали начинающие спортсмены, пишет "СЭ".

"Больше всего золотых медалей на чемпионате завоевала сборная Чехии", — рассказала Татьяна Полухина.

Она добавила, что было много сильных спортсменов из Бельгии и Польши. Чуть менее сильной в этот раз оказались французские спортсмены.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Последние материалы
Пентагон отреагировал на атаку ВСУ по гражданским в Севастополе
Чтобы предотвратить деменцию, нужно есть клубнику и лосось
Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года
Растяжки у подростков: как с ними бороться?
В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике закончился в Швейцарии
В США "фургонный бизнес" набирает обороты
Топ-5 занятий на восточном берегу Ладожского озера
Пять продуктов, способствующих получению равномерного и красивого загара
Особенности обрезки колоновидных яблонь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников