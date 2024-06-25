Как тренироваться в жару без вреда для здоровья?

Как тренироваться в жару без вреда для здоровья?

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как заниматься спортом летом, в жару, чтобы не навредить здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Brittany Carlson (USAG Stuttgart)

"Первое, что следует сделать, — это отказаться от высокоинтенсивных уличных тренировок. Они могут спровоцировать обморок. Также необходимо сократить продолжительность занятий — вместо одного часа потренироваться 40 минут", — цитирует Соболь "СЭ".

Во время таких тренировок стоит пить больше воды.

Фитнес-инструктор рекомендует обратить внимание на одежду. Для занятий спортом в жару лучше выбирать дышащие материалы, обязательно нужно одевать головной убор. Тренироваться также лучше рано утром или после обеда.

В качестве уличных кардиотренировок тренер рекомендует выбирать велосипед. По ее словам, встречный ветер будет охлаждать организм, что позволит легче перенести физическую нагрузку.