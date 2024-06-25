Как тренироваться в жару без вреда для здоровья?

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как заниматься спортом летом, в жару, чтобы не навредить здоровью.
"Первое, что следует сделать, — это отказаться от высокоинтенсивных уличных тренировок. Они могут спровоцировать обморок. Также необходимо сократить продолжительность занятий — вместо одного часа потренироваться 40 минут", — цитирует Соболь "СЭ".
Во время таких тренировок стоит пить больше воды.
Фитнес-инструктор рекомендует обратить внимание на одежду. Для занятий спортом в жару лучше выбирать дышащие материалы, обязательно нужно одевать головной убор. Тренироваться также лучше рано утром или после обеда.
В качестве уличных кардиотренировок тренер рекомендует выбирать велосипед. По ее словам, встречный ветер будет охлаждать организм, что позволит легче перенести физическую нагрузку.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.