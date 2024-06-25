Кому нельзя заниматься зумбой?

Зумба — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Инструкторы по этому направлению Гуля Журавлева и Карина Рышманова рассказали о противопоказаниях к тренировкам.
"Людям с температурой или плохим самочувствием из-за инфекционного заболевания нужно повременить с занятиями. Особенно осторожным нужно быть тем, кто недавно перенес операцию или восстанавливается после травм", — отметила инструктор.
Зумба противопоказана и в период обострения хронических заболеваний. Если человек страдает сердечными, дыхательными заболеваниями, у него имеются патологии опорно-двигательного аппарата, то перед началом занятий ему следует посетить врача, пишет "СЭ".
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.