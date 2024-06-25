Кому нельзя заниматься зумбой?

Кому нельзя заниматься зумбой?

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Зумба — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Инструкторы по этому направлению Гуля Журавлева и Карина Рышманова рассказали о противопоказаниях к тренировкам.

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"Людям с температурой или плохим самочувствием из-за инфекционного заболевания нужно повременить с занятиями. Особенно осторожным нужно быть тем, кто недавно перенес операцию или восстанавливается после травм", — отметила инструктор.

Зумба противопоказана и в период обострения хронических заболеваний. Если человек страдает сердечными, дыхательными заболеваниями, у него имеются патологии опорно-двигательного аппарата, то перед началом занятий ему следует посетить врача, пишет "СЭ".