Тренер перечислил упражнения из стритлифтинга

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Тренер Александр Калагур перечислил упражнения из стритлифтинга.

Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, этот вид спорта стал так популярен благодаря простоте и доступности. Также благодаря ему можно развить силу и мышечную выносливость.

Стритлифтинг включает в себя всего лишь два упражнения — подтягивания и отжимания. Тренер отметил, что их выбор не случаен.

"Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, а отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Совместно получается сбалансированная силовая тренировка для верхней части тела", — цитирует Калагура "СЭ".

Он добавил, что этот вид спорта максимально доступен каждому, так как турники и брусья есть в парках, на детских площадках или в спортивных залах.