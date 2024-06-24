Тренер перечислил упражнения из стритлифтинга

Тренер Александр Калагур перечислил упражнения из стритлифтинга.
По его словам, этот вид спорта стал так популярен благодаря простоте и доступности. Также благодаря ему можно развить силу и мышечную выносливость.
Стритлифтинг включает в себя всего лишь два упражнения — подтягивания и отжимания. Тренер отметил, что их выбор не случаен.
"Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, а отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Совместно получается сбалансированная силовая тренировка для верхней части тела", — цитирует Калагура "СЭ".
Он добавил, что этот вид спорта максимально доступен каждому, так как турники и брусья есть в парках, на детских площадках или в спортивных залах.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.