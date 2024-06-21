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Ежедневная планка способна творить чудеса: четыре преимущества этого упражнения

Fitforfun.de: названы четыре преимущества ежедневной планки для организма

1:47
Спорт

Эксперты настоятельно рекомендуют включить планку в ежедневную физическую активность, поскольку это упражнение имеет ряд важных преимуществ для здоровья и физической формы.

Fitforfun.de: названы четыре преимущества ежедневной планки для организма
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Во время планки, вы опираетесь на предплечья и пальцы ног, стараясь держать свое тело и ноги на прямой линии. Это создает значительную нагрузку на все группы мышц тела, пишет Fitforfun.de.

Ниже представлены основные преимущества этого упражнения:

  1. Укрепляет нижнюю часть спины и помогает предотвратить боли в спине. Планка также положительно влияет на осанку и помогает развитию силы мышц корпуса.
  2. Стимулирует метаболизм и способствует сжиганию калорий. Планка активирует большое количество мышц одновременно, что способствует укреплению мышц и повышению скорости обмена веществ.
  3. Улучшает работу нервной системы. Планка растягивает мышцы, которые чаще всего находятся в напряженном состоянии при стрессе и перенапряжении, что положительно влияет на функционирование нервной системы и уменьшает уровень стресса.
  4. Повышает гибкость. Планка растягивает задние группы мышц, включая плечи, лопатки, бедра, икры, ступни и пальцы ног. Это помогает улучшить гибкость тела, делая его более подвижным и снижая риск получения травм во время физической активности.

Итак, регулярное выполнение планки каждый день может надолго улучшить ваше здоровье, физическую форму и общее самочувствие. Запомните, что важно выполнять упражнение с правильной техникой и повышать его интенсивность постепенно, чтобы получить максимальную выгоду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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