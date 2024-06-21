На Играх БРИКС россиянки заняли весь пьедестал в художественной гимнастике

Российские гимнастки завоевали все медали в личном многоборье на Играх БРИКС

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На Играх БРИКС в Казани российские гимнастки доминировали в личном многоборье среди юниорок, заняв все три призовых места.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Золотую медаль завоевала 14-летняя Кристина Войтенко, которая набрала впечатляющие 131,250 балла. Серебряную медаль получила Арина Ковшова с результатом 129,600 балла, а бронзовую медаль украсила шею Николь Римарачин Диас, набравшая 129,100 балла.

В групповом многоборье победу одержала российская команда "Небесная грация", а серебряную медаль завоевала команда из Казахстана. Вторая российская сборная заняла третье место и завоевала бронзу.

Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня и собирают спортсменов из 90 стран. Целью мероприятия является укрепление спортивных связей между странами на основе равенства, без дискриминации и со всеми спортсменами, имеющими равное право на участие.

Важно отметить, что ранее Международный олимпийский комитет призывал страны бойкотировать эти игры. Однако, несмотря на это, мероприятие продолжается, и российские гимнастки продемонстрировали отличные результаты и привлекли внимание своими выступлениями.