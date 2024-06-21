Олимпийские чемпионы-2024 получат от властей Санкт-Петербурга по 5 миллионов рублей

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления, в котором определены премии для участников Олимпийских игр в Париже.
В соответствии с этим проектом, спортсмены, занявшие первое место и выигравшие золотые медали, получат премию в размере 5 миллионов рублей. Серебряные медали будут оценены в 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — в 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, премии будут предоставлены спортсменам, занявшим четвёртое, пятое и шестое места. За четвёртое место будет предусмотрена премия в размере 678 тысяч рублей, за пятое место — 452 тысячи рублей, за шестое — 339 тысяч рублей.
Следует отметить, что эти премии распространяются только на участников соревнований в индивидуальных видах спорта, поскольку российским спортсменам запрещено выступать в командных видах спорта.
Благодаря этим премиям правительство города показывает свою поддержку и признание достижений российских спортсменов на международной арене.
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