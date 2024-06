Ефимова заявилась на чемпионат Багамских островов для отбора на Олимпиаду в Париже

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трёхкратным призёром Олимпийских игр, семикратной чемпионкой Европы, решила принять участие в чемпионате Багамских островов с целью квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain