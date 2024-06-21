Ефимова заявилась на чемпионат Багамских островов для отбора на Олимпиаду в Париже

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трёхкратным призёром Олимпийских игр, семикратной чемпионкой Европы, решила принять участие в чемпионате Багамских островов с целью квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года.
Юлия заявила своё участие на трех дистанциях: 50, 100 и 200 метров, брассом.
Важно отметить, что олимпийская программа включает в себя дистанции 100 и 200 метров брассом.
В декабре 2023 года Международный Олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, если они соответствуют всем требованиям и критериям квалификации. Кроме того, было объявлено о создании специального комитета, ответственного за проверку соответствия российских спортсменов определенным правилам для участия в соревнованиях.
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