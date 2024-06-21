Семшов назвал текущие проблемы российского футбола: не могут прогрессировать

Семшов считает, что футболист в России сегодня не может прогрессировать

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший полузащитник "Торпедо", "Динамо", "Зенита" и сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о главных проблемах российского футбола.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Он отметил, что основная проблема заключается в отсутствии конкурентной среды.

По его мнению, в России играют не самые сильные легионеры, и российские футболисты немного снизили свои требования к себе. Семшов считает, что одним из решений мог бы быть отъезд российских футболистов в сильнейшие лиги Европы.

Он отметил, что в настоящее время футболисты в России не могут достичь прогресса — они достигают определённого уровня и на этом их прогресс заканчивается. Отсутствие команд в европейских кубках также играет значительную роль в отсутствии прогресса российского футбола, считает спортсмен.

"С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать — он доходит до определённого уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо", — сказал Семшов в беседе с "Чемпионатом".