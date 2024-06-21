Фитнес-тренер описала пять лучших упражнений для развития гибкости

Фитнес-тренер Диана Ахмадишина, капитан adidas Runners Moscow, назвала пять лучших упражнений для развития гибкости.
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Для выполнения требуются кроссовки и гимнастический коврик. В комплекс входит пять упражнений, направленных на развитие мобильности ваших суставов. На отдых между упражнениями отводится 20 секунд. Перед началом тренировки сделайте небольшую разминку.
1. Упражнение с подшагиваниями и разворотом корпуса:
Стоим в планке с прямой спиной, напряженными мышцами живота, ногами на ширине плеч.
Делаем подшагивание, стараясь продавить таз вниз.
Раскрываем корпус, поднимая противоположную руку вертикально вверх и поворачиваясь за ней.
Возвращаемся в планку и повторяем упражнение в течение 40 секунд, меняя ноги.
2. Приседание плие с раскрытием грудной клетки:
Стоим на ширине плеч, ноги развернуты на 46-47°.
Делаем присед плие, одновременно опуская руки вперед и вниз.
Раскрываем грудную клетку, вставая из плие, разводя руки в стороны и выдыхая.
Повторяем упражнение в течение 40 секунд.
3. Обратная планка и складка:
Сидим на коврик, обопритесь на руки за спиной, вытянем ноги.
Делаем планку, поднимая таз и корпус вверх, опираясь на руки и пятки.
Складываемся, вернувшись в исходное положение и потянувшись руками к стопам, опуская корпус на ноги.
Повторяем упражнение в течение 40 секунд.
4. Выпад назад с разворотом в сторону:
Встаем, вытянули перед собой руки, соединив их ладонями.
Выполняем выпад назад, согнув одну ногу и опираясь на другую ногу под углом 90°.
Разворачиваемся в сторону, противоположной руки выводим назад.
Повторяем упражнение в течение 40 секунд, меняя ноги.
5. Упражнение "лоу бист" и "змея":
Начинаем в планке, ногами и руками на ширине плеч, пальцами направленными вперед.
Переходим в положение "лоу бист" (low beast), перенося вес на ноги, опуская ягодицы к пяткам.
Переходим в положение "змея", перенося вес на руки, вытягиваясь вперед круглой спиной, раскрывая грудную клетку и опуская таз вниз.
Вернемся в положение low beast, начиная с головы медленно поднимая спину и перенося вес на ноги.