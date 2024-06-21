Фитнес-тренер описала пять лучших упражнений для развития гибкости

Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими

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Фитнес-тренер Диана Ахмадишина, капитан adidas Runners Moscow, назвала пять лучших упражнений для развития гибкости.

Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для выполнения требуются кроссовки и гимнастический коврик. В комплекс входит пять упражнений, направленных на развитие мобильности ваших суставов. На отдых между упражнениями отводится 20 секунд. Перед началом тренировки сделайте небольшую разминку.

1. Упражнение с подшагиваниями и разворотом корпуса:

Стоим в планке с прямой спиной, напряженными мышцами живота, ногами на ширине плеч.

Делаем подшагивание, стараясь продавить таз вниз.

Раскрываем корпус, поднимая противоположную руку вертикально вверх и поворачиваясь за ней.

Возвращаемся в планку и повторяем упражнение в течение 40 секунд, меняя ноги.

2. Приседание плие с раскрытием грудной клетки:

Стоим на ширине плеч, ноги развернуты на 46-47°.

Делаем присед плие, одновременно опуская руки вперед и вниз.

Раскрываем грудную клетку, вставая из плие, разводя руки в стороны и выдыхая.

Повторяем упражнение в течение 40 секунд.

3. Обратная планка и складка:

Сидим на коврик, обопритесь на руки за спиной, вытянем ноги.

Делаем планку, поднимая таз и корпус вверх, опираясь на руки и пятки.

Складываемся, вернувшись в исходное положение и потянувшись руками к стопам, опуская корпус на ноги.

Повторяем упражнение в течение 40 секунд.

4. Выпад назад с разворотом в сторону:

Встаем, вытянули перед собой руки, соединив их ладонями.

Выполняем выпад назад, согнув одну ногу и опираясь на другую ногу под углом 90°.

Разворачиваемся в сторону, противоположной руки выводим назад.

Повторяем упражнение в течение 40 секунд, меняя ноги.

5. Упражнение "лоу бист" и "змея":

Начинаем в планке, ногами и руками на ширине плеч, пальцами направленными вперед.

Переходим в положение "лоу бист" (low beast), перенося вес на ноги, опуская ягодицы к пяткам.

Переходим в положение "змея", перенося вес на руки, вытягиваясь вперед круглой спиной, раскрывая грудную клетку и опуская таз вниз.

Вернемся в положение low beast, начиная с головы медленно поднимая спину и перенося вес на ноги.

Повторяем упражнение в течение 40 секунд.

Diana workout