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Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"

1:16
Спорт

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал о пользе упражнения "Походка сумасшедшего" — это одна из практик традиционной китайской гимнастики цигун.

Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она направленная на улучшение работы внутренних органов. Также походка помогает избавиться от отеков ног и тела.

Портал "СЭ" сообщает, что суть упражнения в том, чтобы идти на прямых ногах, еле отрывая их от поверхности, и приземляться на стопу резко, будто к ногам привязаны тяжелые гири или мешки с песком. Тело и руки при этом нужно расслабить, чтобы с каждым таким резким приземлением они сотрясались.

Такая встряска укрепляет почки, печень и селезенку, стимулирует работу вообще всех внутренних органов, выводит из организма лишнюю жидкость, тонизирует и бодрит на день вперед.

"Честно говоря, не вижу особого смысла в этом упражнении. Вижу здесь только один плюс: если человеку удалось встать и подвигаться — это точно лучше, чем сидеть на месте", — считает фитнес-эксперт Денис Соломин.

Добавим, что это упражнение понтоваться тому, кто любит энергетические практики, и тем, кому оно помогает достичь ощущения бодрости и прилива сил.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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